Brent petrolün varili 41,62 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 41,62 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,62 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,62 dolardan işlem görüyor.

Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor

Dün 41,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 41,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,41 dolardan alıcı buldu.

Yaz sezonunun başlamasıyla ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük ekonomilerinde taşıt kullanımı ve benzin tüketiminin artması küresel petrol talebinin canlandığı sinyalini verirken, dün petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydetti.

Ancak Libya'nın petrol ihracatını yeniden başlatmaya çalışması küresel petrol piyasasında arz fazlası endişelerini de beraberinde getirdi.

Ülkede petrolün çıkartılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Libya üzerindeki ablukanın kaldırılması için komşu ülkelerle müzakerelerin devam ettiği belirtilirken, ülkenin petrol tesislerinin askeri hedef veya siyasette pazarlık kozu olarak kullanılmaması için çözüm arayışı içinde olunduğu kaydedildi.

Arz tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, ekonomik faaliyetler ve küresel petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları baskı altında tutmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 41,67 ile 41,82 dolar aralığının direnç, 41,52 ile 41,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Teksas, Libya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 41,62 dolar - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:42 Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:09 Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi 11:44 Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu 10:48 Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi 10:30 Yaptığı çanta beğenilince seri üretime başlayan girişimci, şimdi 13 ülkeye ihracat yapıyor 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 09:29 Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı 08:44 Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:31 Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu 19:03 İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
14:41
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:02:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 41,62 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]