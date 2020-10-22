Brent petrolün varili 41,68 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 41,68 dolar

22.10.2020 09:41
Brent petrolün varili 41,68 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,68 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,68 dolardan işlem görüyor.

Dün 41,45 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,73 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 41,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,95 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair belirsizliklerin sürmesi etkili oluyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) "Bej Kitap" raporunda Amerikan ekonomisiyle ilgili çizilen belirsiz tablo petrol talebiyle ilgili endişeleri arttırarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış sürerken, Brezilya'da Oxford Üniversitesinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının deneylerine katılan bir gönüllü doktorun yaşamını yitirmesi salgını sona erdirme çalışmalarının beklenenden uzun sürebileceği ve dolayısıyla talebin bir süre daha düşük seyretmeye devam edeceği sinyalini vererek fiyatları olumsuz etkiliyor.

Öte yandan Libya'da petrol tesisleri ve limanları üzerindeki blokajın kalkmasının ardından ülkenin petrol ihracatına yeniden başlayarak piyasaya günlük 500,000 varil petrol sürmesi ve hükümetin bu rakamı yıl sonuna kadar iki katına çıkarmayı umduğunu açıklaması, düşük talep baskısı altındaki petrol fiyatlarına olumsuz yansıyor.

ABD'de ham petrol stoklarında piyasa beklentisi doğrultusunda düşüş gerçekleşmesi, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı az da olsa hafifletiyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil azaldı.

Brent petrolde teknik olarak 42,69 ile 41,66 dolar aralığının direnç, 41,10 ile 40,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 41,68 dolar - Son Dakika Ekonomi

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