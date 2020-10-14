Brent petrolün varili 42,27 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 42,27 dolar

14.10.2020 09:45
Brent petrolün varili 42,27 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,27 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 42,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 42,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi azalışta, dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının piyasalarda oluşturduğu "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi etkili oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 38 milyonu, can kaybı ise 1 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 7 milyon 800 bini aşan vaka sayısı ve 216 bine yaklaşan can kaybıyla ilk sırada yer aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol talebinde beklenenden daha yavaş bir toparlanmaya işaret etmesi de fiyatlardaki düşüşü destekledi. OPEC dün yayınlanan Petrol Piyasası Raporu'nda, tahminini bir önceki aya göre 80 bin varil düşürerek, gelecek yıl küresel petrol talebinin bu yıla göre 6 milyon 540 bin varil artarak günlük yaklaşık 96 milyon 840 bin varil olacağını öngördü.

Libya'da ocaktan bu yana sekteye uğrayan petrol üretiminin tekrar başlamasıyla Delta kasırgasından etkilenen ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki üretim faaliyetlerinin toparlanması da petrol fiyatlarındaki düşüşü etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Öte yandan, dün Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında varılan petrol üretim kısıntısı anlaşması gibi ortak çalışmaların önemi vurgulandı.

Brent petrolde teknik olarak 42,25 ile 42,31 dolar aralığının direnç, 42,19 ile 42,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 42,27 dolar - Son Dakika Ekonomi

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