Brent petrolün varili 42,52 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 42,52 dolar

20.10.2020 09:35
Brent petrolün varili 42,52 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,52 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,52 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün dün 42,19 dolara kadar gerileyen varil fiyatı, günü 42,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 42,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,02 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair belirsizlik ve ABD ile Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeleri hafta sonu da devam ederken Pelosi, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce anlaşmaya varılması için (Donald) Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurmuştu.

Yatırımcıların arz fazlası endişeleri koronavirüs salgınındaki vaka sayılarında görülen artışla daha da artarken Libya'nın, Sharara petrol sahasında da üretime başlamasıyla ülkenin günlük petrol üretimi 500.000 varil seviyesine ulaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanlarının dünkü toplantısında, mevcut anlaşmaya bağlılık vurgusu yapıldı. Söz konusu anlaşmaya göre 1 Ocak itibarıyla OPEC+ ülkelerinin petrol kesintisini günlük 7,7 milyon varilden 5,8 milyon varile düşürecek olması petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Brent petrolde teknik olarak 43,12 ile 43,61 dolar aralığının direnç, 42,25 ile 42,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 42,52 dolar - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de denemeleri yapılan koronavirüs aşısıyla ilgili sevindiren gelişme İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var         
08:47
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor         
07:47
Serdar Ortaç'tan Ermenistan'a tepki: Halkına sözüm yok, başındaki adam ruh hastası Serdar Ortaç'tan Ermenistan'a tepki: Halkına sözüm yok, başındaki adam ruh hastası         
07:34
Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor         
00:43
Belhanda ve Feghouli ceza mı aldı? Fatih Terim yanıtladı Belhanda ve Feghouli ceza mı aldı? Fatih Terim yanıtladı         
23:32
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
16:51
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 09:44:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 42,52 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei