Brent petrolün varili 42,62 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 42,62 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,62 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 42,62 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,62 dolardan işlem görüyor.

Pazartesi günü 41,48 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 42,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,31 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı artışta ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler etkili oldu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile bu konuda müzakerelerin yeniden başlamasına karar verdiklerini duyurmasının ardından, Pelosi de hafta sonu bir başka teşvik paketinin hayata geçirilmesinin "mümkün" olduğunu ifade etmişti.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışma ve bu çatışmanın Azerbaycan üzerinden dünya piyasalarına petrol taşıyan Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattında kesintiye sebep olabilme ihtimaline rağmen salgından dolayı düşük seyreden talep nedeniyle fiyatlarda ciddi bir tepki görülmediğini söyledi.

Öte yandan, Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu aştı. ABD, 205 bin can kaybıyla ilk sırada yer alırken Brezilya'da 142 bin ve Hindistan'da ise 95 bin kişi hayatını kaybetti.

Brent petrolde teknik olarak 42,68 ile 42,80 dolar aralığının direnç, 42,56 ile 42,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Pazartesi, Petrol, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 42,62 dolar - Son Dakika Ekonomi

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