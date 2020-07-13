Brent petrolün varili 42,87 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 42,87 dolar

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 42,87 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 42,87 dolardan işlem görüyor.

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Cuma günü 43,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla 42,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,17 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 181'e geriledi. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17 hafta üst üste düşüş gösterdi ve bu süre içinde toplam 502 adet azalmış oldu.

Dünya genelinde salgında ikinci dalga riski, ekonomik faaliyetler ve küresel petrol talebine ilişkin görünümü de olumsuz etkiliyor. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısında hızlı artış görülmesi, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde ham petrol talebinin bu yıl zayıf kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.

Öte yandan Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülke çapında petrol üretim ve ihracatını sekteye uğrattığını açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 42,93 ile 42,98 dolar aralığının direnç, 42,77 ile 42,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 42,87 dolar - Son Dakika Ekonomi
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