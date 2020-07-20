Brent petrolün varili 42,88 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 42,88 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 42,88 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 42,88 dolardan işlem görüyor.

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı

Cuma günü 43,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 42,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,52 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi öngörülerini olumsuz etkilemeye devam ederken, yılın ikinci yarısında petrol tüketiminin zayıf kalması ihtimalini artırıyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 14,4 milyon oldu ve 3,7 milyon vakayla ABD ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,1 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1 milyonu aşan vakayla Hindistan takip ediyor.

Öte yandan, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 18 hafta üstü üste düşüş göstermesi, dünyanın en büyük ham petrol üreten ülkesinde petrol üretiminin düşmeye devam edeceğine işaret ederken, küresel petrol piyasasında arz fazlasının bir kısmını azaltıyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 180'e geriledi. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftada toplam 503 adet azalmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 42,91 ile 42,99 dolar aralığının direnç, 42,83 ile 42,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 42,88 dolar - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:01 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:35 Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:38 Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 13:05 Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek 12:46 Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:37 Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var 12:27 2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
15:01
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
14:46
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
14:35
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
13:53
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
13:38
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
13:27
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
13:15
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
13:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 15:17:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 42,88 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]