Brent petrolün varili 43,73 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 43,73 dolar

18.11.2020 09:35
Brent petrolün varili 43,73 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 43,73 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 43,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,17 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 43,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,33 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,2 milyon varil yükseldiğini açıklaması, küresel piyasada stok fazlası endişelerini artırdı ve petrol fiyatlarında kısmi düşüşler görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde artan tedbirler ve ABD'de yükselmeye devam eden vaka sayıları, piyasalarda "kısa vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısını güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.?

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 55,6 milyonu geçerken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de vaka sayısı 11,3 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alıyor.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu cephesinde beklentilere rağmen üretim kesintisi anlaşması süresinin uzatılacağına dair piyasaları yatıştırıcı adımların atılmaması da fiyatların düşüşünü destekledi.

Grubun dün gerçekleştirdiği bakanlar komitesi toplantısında ay sonunda tüm taraf ülkelerin bir araya geleceği büyük toplantı için tavsiye niteliğinde bir karar alınamadı.

Şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak.

Öte yandan, Kovid-19 salgınına yönelik aşı çalışmalarında yaşanan gelişmeler ekonomik toparlanmaya dair umutları artırıyor ve petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,80 ile 43,96 dolar aralığının direnç, 43,64 ile 43,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, brent, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 43,73 dolar - Son Dakika Ekonomi


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