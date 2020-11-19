Brent petrolün varili 44,09 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 44,09 dolar

19.11.2020 09:27
Brent petrolün varili 44,09 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,09 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,09 dolardan işlem görüyor.

Dün 44,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 44,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,65 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 800 bin varil artışla 489,5 milyon varile yükseldiğini açıklaması, küresel piyasada stok fazlası endişelerini artırdı ve petrol fiyatlarında kısmi düşüş görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde artan tedbirler ve ABD'de yükselmeye devam eden vaka sayıları, piyasalarda "kısa vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısını güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmayı sürdürüyor.?

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 56 milyonu geçerken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD 11,5 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgınına yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmeler ekonomik toparlanmaya dair umutları artırıyor ve petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kesintisi anlaşmasının süresinin uzatılacağına ilişkin beklenti de fiyatlardaki düşüşü yavaşlatıyor.

Daha önce kararlaştırılan "üretim miktarını 2021'de günlük 2 milyon varil artırma" planını erteleme eğilimindeki grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık tarihinde yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 44,17 ile 44,35 dolar aralığının direnç, 43,99 ile 43,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, brent, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 44,09 dolar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncuların soğukkanlı halleri 'Pes' dedirtti Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada 23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler içinde 100'den fazla kurşun sıkıldı Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu
Dolar faiz kararı öncesi 7,72 liradan işlem görüyor Dolar faiz kararı öncesi 7,72 liradan işlem görüyor         
09:26
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu         
09:12
Kırmızı Oda'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! 4 ünlü isim diziye dahil oldu Kırmızı Oda'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! 4 ünlü isim diziye dahil oldu         
08:24
Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor         
08:07
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
Eşinin sırtından bıçakladığı adam kanlar içinde kapının önünde bulundu Eşinin sırtından bıçakladığı adam kanlar içinde kapının önünde bulundu         
03:28
Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Alaattin Çakıcı' çağrısı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Alaattin Çakıcı' çağrısı         
23:54
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi         
21:23
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor         
20:13
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 09:37:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 44,09 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei