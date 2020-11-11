Brent petrolün varili 44 doları aştı

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) ABD hampetrol stoklarının 6 Kasım'da sona eren haftada 5.15 milyon varil varil azaldığını açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı uzun aradan sonra 44 doları, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 41 doları aştı.
Buna karşılık, belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına gerileyen altın bu düzeylerde yatay hareket ediyor.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Haftanın ilk işlem gününe sınırlı bir yükseliş ile başlayan Brent petrolün takip edilen aşı gelişmeleri sonucu yukarı yükselişini hızlandırdığı gözlenmişti. Dün ise aşı gelişmelerinin piyasalar üzerinde neden olduğu iyimser hissiyat Brent Petrol'e destek olmayı sürdürürken, artmakta olan vaka sayılarının yukarı yönlü hareketleri sınırlandırdığı takip edildi" denildi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.02 artışla 44.04 dolar,Batı Teksas yüzde 0.17 artışla 41.85 dolar,altın yüzde 0.47 artışla 1,881.73 dolar,gümüş yüzde 0.94 artışla 24.35 dolar,bakır yüzde 0.34 artışla 6,961.50 dolar,platin yüzde 0.69 artışla 890.22 dolar,paladyum yüzde 0.01 düşüşle 2,466.29 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 496 liraya, çeyrek altın 818 liraya, Cumhuriyet altını da 3,357 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın analizinde, altın fiyatlarında "temkinli" gelişmenin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle dernildi: "Aşı konusu altın için olumsuz oldu ve altının geri çekilmesini tetikledi. Dünya genelinde virüs vaka sayısındaki artış devam ederken, piyasalar bu açıdan oldukça tedirgin. Avrupa'da karantinaların başlaması da dünya genelinde yeniden karantinaların başlama ihtimalini de karşımıza çıkarıyor. Bu durumda fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. Ancak, hafta başında aşıya dair umut verici açıklamalar yeniden ekonomilerin toparlanmasına yönelik beklentileri güçlendirdi ve bu hafta piyasalar nefes almış durumda. Ancak yine de bir hassasiyet var ve ilerleyen günlerde aşı konusunun sekteye uğrama durumu olursa risk iştahı zayıflayabilir."
- Kaynak: DHA
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