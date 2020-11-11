Brent petrolün varili 44 doları aştı

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) ABD hampetrol stoklarının 6 Kasım'da sona eren haftada 5.15 milyon varil varil azaldığını açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı uzun aradan sonra 44 doları, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 41 doları aştı.

Buna karşılık, belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına gerileyen altın bu düzeylerde yatay hareket ediyor.