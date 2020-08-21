Brent petrolün varili 45,01 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,01 dolardan işlem görüyor.

Dün 44,02 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 45,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,84 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yukarı yönlü seyirde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımları yeniden gündeme getirmesi etkili oldu.

Trump, dün yaptığı basın toplantısında, İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı kullanacakları konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) bilgilendirilmesi için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya talimat verdiğini açıkladı.

ABD, BMGK'nin İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenilemek için geçen hafta tasarı sunmuş ve yalnızca ABD ile Dominik Cumhuriyeti kabul oyu vermişti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 106 binle piyasa beklentilerinin üzerinde seyretti.

Veriler, dünyanın en büyük ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD'de koronavirüs sonrası ekonomik toparlanmanın yavaş seyrettiğine ve talepte azalma olacağına işaret ederek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ABD'nin ham petrol stoklarında beklenenin altında düşüş gerçekleşmesi de fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,6 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 2,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 45,08 ile 45,13 dolar aralığının direnç, 44,93 ile 44,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.