Brent petrolün varili 50,14 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 50,14 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 50,14 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 50,14 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 50,14 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 50,14 dolardan işlem görüyor.

Dün 52,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 51,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,72 azalışla 50,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,53 dolardan alıcı buldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 790'a çıkması ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yeni vakaların artması yatırımcıları endişelendiriyor.

Asya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde petrol talebinin bu yılın ilk yarısında zayıf kalması beklenirken, bu durum petrol fiyatlarının son 14 ayın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 50,53 ile 50,80 dolar aralığının direnç, 50,06 ile 49,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayında Türkiye'den ayrılmak için yola çıkan göçmene mikrofon uzatıldı
Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da uçuş trafiği azaldı Piyasalar koronavirüs nedeniyle 2008'den bu yana en kötü haftasını yaşıyor Üniversite öğrencileri 2 saatlik sarjla 200 kilometre yol gidebilen yarış arabası yaptı

Son Dakika Haberleri
14:53 Ünlü isimler, 33 şehidimizden sonra konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti
13:42 Türkiye şehitlerine ağlıyor! İşte ünlülerin paylaşımları
13:42 Fulya Hacısüleymanoğlu'na doğum günü sürprizi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 15:18:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 50,14 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]