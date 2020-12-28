Brent petrolün varili 50,95 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 50,95 dolar

28.12.2020 09:31
Brent petrolün varili 50,95 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 50,95 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 50,95 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 51,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 51,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 50,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,91 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik küresel ölçekte aşılamanın her geçen gün yaygınlaşmasına karşın mutasyon riski konusundaki belirsizliklerin petrol talebinde oluşturduğu endişe fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 264'e yükseldi. Söz konusu artış, ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlası yaşanacağına işaret etmesi nedeniyle fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

Öte yandan, piyasaların uzun zamandır gündemini meşgul eden Kovid-19 salgınına yönelik 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ve 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısının dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Kongre'nin onayının ardından destek paketindeki 600 dolarlık nakit yardımını "rezalet" olarak nitelendiren Trump, bu yardımın 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketini imzalamamıştı. ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ise Demokratların nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetmişti.

Brent petrolde teknik olarak 51,21 ile 51,37 dolar aralığının direnç, 51,05 ile 50,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Petrol, brent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 50,95 dolar - Son Dakika Ekonomi


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