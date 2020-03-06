Brent petrolün varili 50 doların altında - Son Dakika
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Brent petrolün varili 50 doların altında

13 dakika önce

Brent petrolün varili, haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 49,67 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 50 doların altında, System.String[]

Brent petrolün varili, haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 49,67 dolardan işlem görüyor.

Dün 52,17 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 49,67 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) önerdiği 1,5 milyon varillik ek kesintilere, özellikle Rusya'nın sıcak bakmaması nedeniyle OPEC dışı ülkelerin bir anlaşmaya varamayacağı, Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan talep düşüşüne karşı önlemlerin yetersiz kalacağı korkuları neden oluyor.

OPEC dün gerçekleştirdiği toplantıda 1 milyon varillik kesintinin OPEC üyesi ülkeler tarafından, 500 bin varillik kesintinin ise Rusya'nın liderliğini yaptığı OPEC dışı ülkeler tarafından karşılanması tavsiyesinde bulunmuştu.

Tavsiyenin, bugün gerçekleştirilecek ve Rusya'nın da katılacağı toplantıda resmi karara bağlanması bekleniyordu fakat Rusya'nın buna sıcak bakmaması nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmeyeceği beklentisi piyasalara hakim durumda.

Bugün petrol piyasasında, söz konusu toplantı ve alınacak kararların petrol piyasalarına etkileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 49,56 ile 49,80 dolar aralığının direnç, 49,32 ile 49,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:42 Kaynak: AA
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