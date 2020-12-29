Brent petrolün varili 51,12 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 51,12 dolar

29.12.2020 10:05
Brent petrolün varili 51,12 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 51,12 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 51,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 51,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 51,12 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,87 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'deki ekonomik destek paketi ve Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmelerin ekonomik hareketliliği canlandırarak petrol talebini artıracağı beklentisi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılması yönündeki çağrısı Temsilciler Meclisi'nde gündeme geldi. ABD Temsilciler Meclisi, nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı, 134'e karşı 275 oyla kabul etti. Tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

AB üyesi ülkeler dün AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın 1 Ocak itibarıyla geçici olarak uygulamaya girmesini oy birliğiyle onayladı. İngiltere ve AB'nin 24 Aralık'ta uzlaşıya vardığı anlaşmanın, bu aşamadan sonra İngiliz Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması bekleniyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgınına yönelik küresel ölçekte aşılamanın her geçen gün yaygınlaşmasına karşın vaka sayısındaki artış ile mutasyon riski konusundaki belirsizliklerin oluşturduğu endişe petrolde fiyatlarında yükselişi kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 51,25 ile 51,39 dolar aralığının direnç, 51,11 ile 50,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ticaret, brent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 51,12 dolar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Çiftler, adres şartına bakılmadan herhangi bir evlendirme memurluğuna başvuru yapabilecek Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Hırsızlar, kasayı delik deşik ederek 260 bin liralık vurgun yaptılar Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu durdurulamıyor! Türkiye'de yok ama 22 ülkeye yayıldı İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu durdurulamıyor! Türkiye'de yok ama 22 ülkeye yayıldı         
10:15
Yerli otomobil fabrikasının inşaatı ocakta başlıyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak Yerli otomobil fabrikasının inşaatı ocakta başlıyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:07
Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi         
09:59
Eşini balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan koca tutuklandı Eşini balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan koca tutuklandı         
09:37
Talihsiz kadının kulağı koptu! Minibüs dehşeti kamerada Talihsiz kadının kulağı koptu! Minibüs dehşeti kamerada         
09:25
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı         
08:15
Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı         
01:08
"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı         
23:15
Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı         
23:03
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu         
19:56
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 10:21:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 51,12 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei