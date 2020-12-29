Brent petrolün varili 51,12 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 51,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 51,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 51,12 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,87 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'deki ekonomik destek paketi ve Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmelerin ekonomik hareketliliği canlandırarak petrol talebini artıracağı beklentisi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılması yönündeki çağrısı Temsilciler Meclisi'nde gündeme geldi. ABD Temsilciler Meclisi, nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı, 134'e karşı 275 oyla kabul etti. Tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

AB üyesi ülkeler dün AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın 1 Ocak itibarıyla geçici olarak uygulamaya girmesini oy birliğiyle onayladı. İngiltere ve AB'nin 24 Aralık'ta uzlaşıya vardığı anlaşmanın, bu aşamadan sonra İngiliz Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması bekleniyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgınına yönelik küresel ölçekte aşılamanın her geçen gün yaygınlaşmasına karşın vaka sayısındaki artış ile mutasyon riski konusundaki belirsizliklerin oluşturduğu endişe petrolde fiyatlarında yükselişi kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 51,25 ile 51,39 dolar aralığının direnç, 51,11 ile 50,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.