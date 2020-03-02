Brent petrolün varili 51,27 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 51,27 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 51,27 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 51,27 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 51,27 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 51,27 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 51,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 49,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,22 artışla 51,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 46,05 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 22- 28 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 678'e düştü. Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 3 hafta üst üste artıştan sonra ilk defa düşüş yaşandı.

Geçen hafta 50 doların altına kadar düşen fiyatlar, bu hafta Viyana'da düzenlenecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerinin 8. Olağan Dışı Toplantısı'nda petrol kesintisini artıracağı ve merkez bankalarının desteklerinin ekonomiye olumlu yansıyacağı beklentileri fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Ancak bu beklentilerin gerçekleşmemesi ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının güç kazanmasıyla küresel petrol talebinin zayıf kalması ihtimalleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 51,52 ile 51,82 dolar aralığının direnç, 50,92 ile 51,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Baker Hughes, 28 Şubat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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