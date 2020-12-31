Brent petrolün varili 51,66 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 51,66 dolar

31.12.2020 10:05
Brent petrolün varili 51,66 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 51,66 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 51,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 51,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 51,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 51,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 48,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların kısıtlı yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının azalması etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 6,1 milyon varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüş dünyanın en büyük petrol tüketicisinin iç piyasasında petrol talebinin arttığı algısıyla fiyatlarda yukarı yönlü ivmelenmeye neden oldu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı dağıtım çalışmalarının etkisi de fiyat yükselişini destekledi.

İngiltere, Oxford Üniversitesinin İngiliz- İsveç ilaç firması Astra-Zenaca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı. İngiltere'de yaygın kullanımına izin verilen aşının 4 Ocak'tan itibaren yapılmaya başlanacağı bildirildi.

Öte yandan, Kovid-19 salgınına yönelik küresel ölçekte aşılamanın her geçen gün yaygınlaşmasına karşın vaka sayısındaki artış ve mutasyon riski konusundaki belirsizliklerin ekonomik hareketliliği etkilemesiyle petrol talebinin beklendiği kadar hızlı toparlanamayacağı endişesi fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor.

ABD'de Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının ABD Senato'sunda takılmasının piyasalarda neden olduğu belirsizlik de fiyatları baskılıyor.

Petrol piyasaları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Ocak'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştireceği ve şubat ayına ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantıya odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 51,67 ile 51,76 dolar aralığının direnç, 51,56 ile 51,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, brent, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 51,66 dolar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira Arsenal, Mesut Özil'in boşluğunu Christian Eriksen ile doldurmak istiyor Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Son Dakika! Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldı Hatalı park nedeniyle aracı otoparka çekilen kadın polislere hakaret etti! O anlar kamerada Eski Bakan Fikri Sağlar'dan tepki çeken "Türbanlı hakim" açıklaması: Adaletinden kuşkum var Aylin Sözer'in babası sevgili iddialarına yanıt verdi: Erkek arkadaşı değil, kızımın böyle bir şeye vakti yok Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?
Galatasaray, Hagi Akademisi'nde yetişen Roberto Malaele'yi kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Hagi Akademisi'nde yetişen Roberto Malaele'yi kadrosuna katmak istiyor         
10:18
Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi         
09:50
Yılbaşında yüzde 100 doluluk olanına ulaşan Çeşme'ye İzmir'den destek ekipler gidecek Yılbaşında yüzde 100 doluluk olanına ulaşan Çeşme'ye İzmir'den destek ekipler gidecek         
09:34
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor         
09:14
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak         
08:19
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi         
23:41
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma         
16:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 10:32:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 51,66 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei