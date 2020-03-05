Brent petrolün varili 52,08 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 52,08 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 52,08 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 52,08 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 52,08 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 52,08 dolardan işlem görüyor.

Dün 53,32 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 51,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 52,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,35 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 101 bin varil arttı. Ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 800 bin varil (yüzde 0,2) artarak 444,1 milyon varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil yükseleceği yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 500 bin varil artmıştı.

Bugün petrol piyasasında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin 8. Olağan Dışı Toplantısı takip edilecek.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin öncüsü konumundaki Suudi Arabistan'ın ve Rusya'nın günlük 1 milyon varile varan yeni kesintileri onaylaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 52,09 ile 52,38 dolar aralığının direnç, 51,80 ile 51,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li senatör sosyal medyadan yayınladığı mesajında, NATO'dan Türkiye'ye destek talep etti
Son Dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi ABD'den S-400 açıklaması: Endişeliyiz İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Koronavirüs, ABD'nin biyolojik saldırısı olabilir Starbucks, koronavirüs nedeniyle kişisel kupa ve termoslara kahve vermeyecek

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:42:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 52,08 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]