Brent petrolün varili 52,90 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 52,90 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 52,90 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 52,90 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 52,90 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 52,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 54,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 52,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 52,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,89 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yarın Viyana'da düzenlenecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin 8. Olağan Dışı Toplantısı'nda petrol kesintisini artıracağı beklentisiyle yükselme eğilimi gösteriyor.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin öncüsü konumundaki Suudi Arabistan'ın ve Rusya'nın günlük 1 milyon varile varan yeni kesintileri onaylaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 52,71 ile 52,89 dolar aralığının direnç, 52,53 ile 52,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Teksas, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:20 Kaynak: AA
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