Brent petrolün varili 54,20 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 54,20 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 54,20 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 54,20 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 54,20 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 54,20 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 54,30 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 54,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 49,91 dolardan alıcı buldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 717'ye çıkması ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yeni vakaların görülmesi küresel petrol piyasasında düşük talebe yol açarken, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'de ticari ham petrol stoklarının 15-21 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1,3 milyon varil yükselmesi de küresel piyasalarda arz fazlasının artmaya devam etmesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 54,60 ile 54,75 dolar aralığının direnç, 54,15 ile 53,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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