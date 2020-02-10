Brent petrolün varili 54,49 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 54,49 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 54,49 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 54,49 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 54,49 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 54,49 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 55,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 54,47 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 54,49 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 50,34 dolardan alıcı buldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 909'a yükselmesiyle küresel petrol talebindeki zayıflama devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), geçen hafta düzenlediği teknik komite toplantısında, küresel petrol piyasasında dengeyi sağlamak için üretimde günlük 600 bin varil ek kesinti yapılması gerektiğini öne sürmüştü.

Brent petrolde teknik olarak 54,54 ile 54,71 dolar aralığının direnç, 54,37 ile 54,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 8 kente kritik çığ uyarısı
Dolar haftaya 5,98'den başladı! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor

Son Dakika Haberleri
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!
13:41 Yıldız isimler Oscar Ödül Töreni'nden sonra Vanity Fair partisine koştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 15:42:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 54,49 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]