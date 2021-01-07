Brent petrolün varili 54,74 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 54,74 dolar

07.01.2021 09:39
Brent petrolün varili 54,74 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 54,74 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 54,74 dolardan işlem görüyor.

Dün 54,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 54,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 54,74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,11 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısı sonrasında açıkladığı, şubat ve mart aylarında uygulayacağı günlük 1 milyon varillik sürpriz ek üretim kesintisi kararıyla yükselişe geçen petrol fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Petrol fiyatları, ABD'de yaşanan toplumsal olayların da etkisiyle 26 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dün Beyaz Saray önündeki mitingin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimi sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto etmek amacıyla polis barikatlarını aşarak Kongre binasına girdi.

Başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çok sayıda polis ve göstericinin yaralandığı olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş de ülkenin iç piyasasında petrole yönelik talebin artışa geçtiği algısını güçlendirdi ve fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyon varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün vaka sayılarında artışa neden olması sonrasında özellikle Avrupa ülkelerinde karantina önlemlerinin sıkılaştırılması, petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişelerini artırarak fiyatların yükselişini belli ölçüde kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 54,76 ile 54,92 dolar aralığının direnç, 54,60 ile 54,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kongre, Petrol, brent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 54,74 dolar - Son Dakika Ekonomi


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