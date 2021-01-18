Brent petrolün varili 54,85 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 54,85 dolar

18.01.2021 09:53
Brent petrolün varili 54,85 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 54,85 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 54,85 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 56,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 54,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,24 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği ve petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişeleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 95 milyonu aşarken, salgına bağlı ölüm sayısı 2 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 24 milyona yaklaşan vaka sayısıyla salgında ilk sırada yer alıyor.

Geçen hafta son 10 ayın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de ise salgınla mücadele kapsamında 28 milyondan fazla insan için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

ABD'nin ekonomik destek paketindeki belirsizlik

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 12 adet artarak 287'ye yükseldi.

Söz konusu artış, ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlası yaşanacağına işaret etmesi nedeniyle fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

Öte yandan, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın geçen hafta açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine rağmen, söz konusu paketin ABD Kongresinden geçip geçemeyeceğine ilişkin endişeler de fiyatları olumsuz etkiliyor.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen kısıtlama haberleri ile aşıların etkinliğine ilişkin farklı haberlerin petrol piyasalarında oluşturduğu belirsizliğin, fiyatları Brent petrolün varili için 60 dolar eşiğinin altında tuttuğunu ifade etti.

Son zamanlardaki kazanımlara rağmen salgının petrol fiyatları üzerindeki en belirleyici etkenlerden biri olmaya devam ettiğini kaydeden Chalhoub, "Petrol fiyatlarındaki gelişimi görmek için bu hafta ABD'deki yönetim değişimi, Libya'daki üretim artışı, Guyana-Surinam havzasındaki son keşifler ve OPEC+ grubunun sonraki hamleleri yakından takip edilmesi gereken gelişmeler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 54,93 ile 55,42 dolar aralığının direnç, 54,44 ile 53,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, brent, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 54,85 dolar - Son Dakika Ekonomi


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