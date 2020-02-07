Brent petrolün varili 55,30 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 55,30 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 55,30 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 55,30 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 55,30 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 55,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,51 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,14 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 55,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerle OPEC dışı üreticilerin petrol üretiminde günlük 600 bin varil daha kesinti yapacağına ilişkin duyumlar, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerde sayının 600'ü bulması, küresel petrol piyasalarındaki talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 55,35 ile 55,48 dolar aralığının direnç, 55,02 ile 54,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Teksas, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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