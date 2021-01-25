Brent petrolün varili 55,31 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 55,31 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 56,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 55,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,40 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde vaka sayısındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği ve petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişeleriyle karışık seyir izliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 99 milyonu aşarken, salgına bağlı ölüm sayısı 2 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 25 milyonun üzerindeki vaka sayısıyla salgında ilk sırada yer alıyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'deki Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler tekrar gündemin odağına yerleşti. Yetkililer, ay takvimine göre Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 289'u yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin cuma günü açıkladığı verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında beklentinin aksine yaklaşık 4,4 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta düşük seviyelerde seyreden petrol fiyatlarının hala salgının etkisi altında olduğunu ifade etti.

Libya'da limanların yeniden kapatılması gibi yakın zamanda patlak veren çeşitli jeopolitik riskler nedeniyle fiyatlarda hafif bir artış görülebileceğini belirten Chalhoub, "Güney Çin Denizi'nin petrol zengini bölgesinde Çin ve ABD arasındaki artan gerginlik, tartışmalı Esequibo bölgesinde Guyana'nın petrol arama çalışmaları nedeniyle Venezuela ile Guyana arasındaki sınırda son zamanlarda yaşanan çatışmalar, talep sıkıntısının hala gündemde olduğu bu günlerde petrol piyasalarının endişelerine katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 55,35 ile 55,63 dolar aralığının direnç, 55,07 ile 54,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.