Brent petrolün varili 55,47 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 55,47 dolar

22.01.2021 10:03
Brent petrolün varili 55,47 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 55,47 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 55,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 55,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sert tedbirlerin alınacağı ve bunun petrol talebini düşüreceği endişeleri etkili oldu.

Dünya genelinde vaka sayısı 98 milyona yaklaşırken, Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'deki gelişmeler tekrar gündemin odağına yerleşti.

Yetkililer, ay takvimine göre Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Ülkede "Bahar Bayramı" olarak kutlanan tatil dönemi öncesinde ülke içinde seyahat edeceklere son 7 gün içinde negatif Kovid-19 testi bildirme zorunluluğu getirilirken çok sayıda eyalet yönetimi seyahat edenlere karantina tedbirleri uygulanacağını açıkladı. Ulusal sağlık yetkilileri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunurken, başkent Pekin'de yurt dışından gelenler için karantina süresi 14 günden 28 güne çıkarıldı.

Öte yandan, ABD'de Kovid-19 salgını ve neden olduğu ekonomik krizle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni destek paketine ilişkin beklenti fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

ABD Başkanı Joe Biden, görevinin ilk gününde Kovid-19 salgınıyla mücadele stratejisini açıklarken, destek paketinin en yakın zamanda onaylanması için elinden geleni yapacağını belirtti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de düzenlediği basın toplantısında, yeni ekonomik destek paketinin şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını ifade etti.

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Bjornar Tonhaugen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırımcıların Çin'deki gelişmeleri yakından izlediğini ve işlerin piyasanın umduğu yönde gitmediğini söyledi.

Ülkede yaklaşan tatil sezonunda yeni kısıtlamaların uygulanacağını ve bunun daha az yakıt tüketimine neden olacağını ifade eden Tonhaugen, "Çin, petrol için çok önemli bir pazar, petrol talebinin diğer ülkelerden daha fazla artmasına yardımcı olan ülke ve burada yaşanan bir yavaşlama her zaman fiyatlar için bir düşüş göstergesi demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tonhaugen, Biden yönetiminin adımlarının uzun vadede petrol talebinde düşüşe neden olmasının beklendiğini ancak yeni yönetimin ortaya koyduğu teşvik paketi ve altyapı planı petrol tüketiminde artışa neden olacağı için bunun ilk dönemde hemen görülmeyeceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 55,86 ile 56,62 dolar aralığının direnç, 55,10 ile 54,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Petrol, brent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 55,47 dolar - Son Dakika Ekonomi


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