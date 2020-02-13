Brent petrolün varili 55,64 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 55,64 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 55,64 dolar

7 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 55,64 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 55,64 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 55,64 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,37 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü bu seviyede tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,29 düşüşle 55,64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,19 dolardan alıcı buldu.

ABD'de ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,5 milyon varil artışla 442,5 milyon varile, günlük ham petrol üretiminin de 102 bin varil artışla yaklaşık 13 milyon varile yükselmesi, küresel petrol piyasasında arz fazlası endişelerini beraberinde getirirken fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kişi sayısındaki artışın yavaşlaması nedeniyle petrol fiyatları dün yüzde 3'ün üzerinde yükselirken, bugün gelen kar satışları fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 55,78 ile 55,88 dolar aralığının direnç, 55,60 ile 55,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde alınan 3 cipi sattı
Türk havacılık devi Atlas Global iflas başvurusu yaptı Yoksul mahallelerde yaptığı yardımlarla bilinen Robin Hood, kimliğini açıkladı 30 bin kişiyi dolandırdığı için kırmızı bültenle aranan ikinci 'Tosuncuk' yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 16:49:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 55,64 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]