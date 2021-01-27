Brent petrolün varili 56,02 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 56,02 dolar

27.01.2021 09:57
Brent petrolün varili 56,02 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,02 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 56,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,98 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentinin aksine yaşanan düşüşün dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5,3 milyon varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 603 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de dün, 11 Ocak'tan bu yana en düşük günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının görülmesi ise talepte toparlanma umutlarını artırdı.

Uygulamaya koydukları sıkı tedbirlerle ay takvimine göre Çin'de yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde salgını kontrol altına almaya çalışan yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Çin'deki günlük vaka sayısındaki düşüş eğilimi, ülkede "bahar bayramı" olarak kutlanan ve yüz milyonlarca kişinin seyahat ettiği bu dönemde kısıtlamaların petrol talebini azaltacağı endişelerini hafifleterek fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle alınan tedbirlerin sıkılaştırılması, Avrupa'da uluslararası seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme gelmesi, aşı tedariki konusundaki sıkıntılar ve ABD'de hayata geçirilmesi planlanan 1,9 trilyon dolarlık yeni ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik de petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Bjornar Tonhaugen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol talebinin, kısıtlamalar kaldırılıncaya ve Kovid-19 vaka sayısındaki artış hızı yavaşlayana kadar bir süre daha baskı altında kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Petrol fiyatlarının, Suudi Arabistan'ın 1 milyon varillik ek üretim kesintisi kararı olmasaydı, mevcut talep eğilimleriyle şu anda çok farklı seviyede olacağını belirten Tonhaugen, "Bu nedenle Suudi Arabistan'ın hamlesi, kesinlikle fiyatların sağlıklı bir seviyede korunmasını sağlayan bir faktör olduğunu kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 56,37 ile 57,32 dolar aralığının direnç, 55,42 ile 54,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Petrol, brent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 56,02 dolar - Son Dakika Ekonomi


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