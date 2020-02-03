Brent petrolün varili 56,24 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varili 56,24 dolar

15 dakika önce

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 56,24 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 56,24 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 56,24 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 59,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,3 kayıpla 56,24 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,52 dolardan alıcı buldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 361'e yükselmesiyle küresel petrol talebindeki zayıflama devam ediyor. Salgınla birlikte petrol fiyatları son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Brent petrolde teknik olarak 56,59 ile 56,97 dolar aralığının direnç, 56,31 ile 55,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:26 Kaynak: AA
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