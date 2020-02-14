Brent petrolün varili 56,31 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 56,31 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 56,31 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,31 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 56,31 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 56,48 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 56,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,44 dolardan alıcı buldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1381'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 63 bin 851'e yükseldi.

Uzmanlar, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde Çin ekonomisiyle küresel ekonomik büyümede yavaşlama ve dünya genelinde petrol talebinde zayıflama görüleceğini, bu nedenlerle petrol fiyatları üzerinde baskı oluştuğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 56,44 ile 56,56 dolar aralığının direnç, 56,20 ile 56,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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