Brent petrolün varili 56,34 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 56,34 dolar

20.01.2021 10:07
Brent petrolün varili 56,34 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,34 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 56,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,44 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de yeni yönetimin gelmesinin ardından petrol talebini güçlü bir şekilde artıracak ve ham petrol stoklarını düşürecek ekonomik destek paketinin hızla hayata geçirileceği beklentisiyle yükseldi.

ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden bugün yemin ederek resmen başkanlık koltuğuna oturacak.

Geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıklayan Biden, 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağını, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacağını ifade etmişti.

Öte yandan, dünya genelinde Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği ve petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişeleri fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 96 milyonu aşarken salgına bağlı ölüm sayısı 2 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 24,2 milyonun üzerindeki vaka sayısıyla salgında ilk sırada yer alıyor.

Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede alınan sıkı tedbirlerin süresi uzatılırken dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in başkenti Pekin'de de son üç haftanın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmasının ardından daha sıkı önlemlere gidileceği açıklandı.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışırken çok sayıda bölgede insanlardan tatil boyunca evlerinde kalmaları istendi.

Brent petrolde teknik olarak 56,35 ile 57,54 dolar aralığının direnç, 55,16 ile 53,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Petrol, brent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 56,34 dolar - Son Dakika Ekonomi


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