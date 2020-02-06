Brent petrolün varili 56,38 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 56,38 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 56,38 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,38 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 56,38 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 55,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,4'lük kazançla 56,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,95 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Çin'de etkili olan yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi ihtimaliyle birlikte petrol fiyatlarının yükselişe geçtiğini belirtiyor. Küresel petrol talebinin zayıflamasına yol açan koronavirüs, petrol fiyatlarını son 13 ayın en düşük seviyesine çekmişti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,4 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 435 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil artacağı yönündeydi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından dün yapılan açıklamada ise koronavirüs salgının uzun süre devam etmesinin petrol talebini azalttığı ve bu durumun fiyatların düşüşünü destekleyeceği ifade edildi.

Brent petrolde teknik olarak 56,58 ila 56,85 dolar aralığının direnç, 56,31 ila 56,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'in en büyük ikinci şirketi Tencent, koronavirüsten ölenlerin sayısını 24 bin olarak duyurdu
Çin'de yeni doğan bebekte corona virüsü tespit edildi Çinli otomotiv şirketi Geely 'virüs geçirmeyen' araba üretecek Anderson Talisca: Hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:16:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 56,38 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]