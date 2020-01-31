Brent petrolün varili 58,12 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 58,12 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 58,12 dolar

11 dakika önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,12 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 58,12 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 58,75 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,13 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 düşüşle 58,12 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,99 dolardan alıcı buldu.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede can kaybı 213'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütünün salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmesi ancak seyahat ve ticari kısıtlamaların gerekli olmadığını açıklaması üzerine petrol fiyatlarında kısmı toparlanma görüldü.

Öte yandan, 5 petrol ihraç limanında mücbir sebep ilan eden Libya'da günlük petrol üretiminin 1,2 milyon varilden 400 bin varile düşmesi ve üretimin 70 bin varile kadar gerileme endişesi fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeyi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 58,42 ile 58,64 dolar aralığının direnç, 58,05 ile 57,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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