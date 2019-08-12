Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 58,37 dolar
Son Dakika Ekonomi Haber

Brent petrolün varili 58,37 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,37 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 58,37 dolar, System.String[]
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,37 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 59,13 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,73 dolardan tamamladı. Haftanın ilk gününde Brent petrolün varili saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 azalışla 58,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,29 dolardan alıcı buldu.
Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik ve küresel ekonomiye dair endişelerin petrol fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) cuma günü yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle 2019 için petrol talep tahminini günlük 1,1 milyon varile indirmesi petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.
Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet azalarak 770'e indi.
Brent petrolde teknik olarak 58,34 ile 58,56 dolar aralığının direnç, 57,90 ile 58,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da teslim olan kadın terörist itiraf etti: Örgüt içerisinde infazlar başladı
Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı FOX TV'nin sunucusu Merve Yıldırım'dan danslı bayram kutlaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 11:01:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 58,37 dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]