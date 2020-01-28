Brent petrolün varili 58,44 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 58,44 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 58,44 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,44 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 58,44 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,06 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,17 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 58,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,08 dolardan alıcı buldu.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede can kaybının 106'ya çıkması ve ABD'de daha fazla kişide koronavirüs vakasına rastlanması dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi ülkesinde zayıf talep riski yaratırken, petrol fiyatlarının son 4 ayın en düşük seviyesinde seyretmesine yol açıyor.

İngiltere merkezli küresel yatırım bankası Barclays, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle petrol fiyatlarının varil başına bu yıl ortalama 2 dolar düşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 58,51 ile 58,63 dolar aralığının direnç, 58,39 ile 58,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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