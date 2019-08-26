Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 58,80 dolar
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Brent petrolün varili 58,80 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 58,80 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 58,80 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 58,80 dolardan işlem görüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:40 
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