Brent petrolün varili 58,80 dolar
1 saat önce
Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 58,80 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 58,80 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:40
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