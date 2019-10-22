Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 58,85 dolar
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 58,85 dolar

Brent petrolün varili 58,85 dolar

26 dakika önce

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 58,85 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 58,85 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 58,85 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,58 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,09 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 58,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 53,29 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına rağmen Çin'in ABD'ye karşı Dünya Ticaret Örgütünde (WTO) 2,4 milyar dolarlık tazminat istemiş olması gibi nedenlerle iki Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi arasındaki ilişkilerin kısa vadede eski rotasına oturmayacağını belirtiyor.

Ayrıca uzmanlar, küresel ekonomilerin bu çatışmadan etkileneceği beklentilerinin petrol fiyatlarının şu andaki yatay bandında seyretmesine neden olduğunu kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 58,93 ile 59,08 dolar aralığının direnç, 58,78 ile 58,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:28 Kaynak: AA
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