Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 58,93 dolar
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Brent petrolün varili 58,93 dolar

2 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,93 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 58,93 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,93 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,24 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,64 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 artışla 58,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,25 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalardaki daralma endişesi ile ABD ve Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlık, dün petrol fiyatlarının yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.

Bugün, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'in hizmet sektörünün ağustosta son üç ayın en hızlı büyümesini kaydettiği yönündeki haberler, petrol piyasalarını kısmen rahatlattı.

Piyasalarda bugün Amerikan Petrol Enstitüsünün açıklayacağı haftalık stok verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 59,32 ile 60,07 dolar aralığının direnç, 57,69 ile 58,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:28 Kaynak: AA
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