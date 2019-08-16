Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 58,96 dolar
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Brent petrolün varili 58,96 dolar

15 dakika önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,96 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 58,96 dolar, System.String[]
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,96 dolardan işlem görüyor.
Dün 59,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,38 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 58,96 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,07 dolardan alıcı buldu.
ABD'de dün açıklanan perakende satış verileri, ülkede tüketici harcamalarının güçlendiğine işaret etti. Böylece ekonomik durgunluk endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatları da yükselmeye başladı.
ABD'de perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Öte yandan, ABD ve Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlık petrol fiyatlarının yükselişini baskılıyor.
Brent petrolde teknik olarak 59,23 ile 59,39 dolar aralığının direnç, 57,53 ile 58,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:03 Kaynak: AA
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