Brent petrolün varili 59,34 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 59,34 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 59,34 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,34 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 59,34 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,39 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 59,35 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla 59,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,76 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları 8-14 Şubat haftasında 4,2 milyon varil artış gösterdi.

Öte yandan, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 120'ye çıkması petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,44 ile 59,59 dolar aralığının direnç, 59,29 ile 59,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye'de tehlikeli gerginlik! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı
NBA ekibi Cleveland Cavaliers'ta Beilein dönemi sona erdi Altın her gün yeni bir rekor kırıyor! Tarihin en yüksek seviyesini gördü Suriye'de ABD zırhlı aracı, Rus askeri polisine ait aracı yoldan çıkardı! Olay anı kamerada

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:14:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 59,34 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]