Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 59,44 dolar
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Brent petrolün varili 59,44 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,44 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 59,44 dolar, System.String[]
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,44 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 59,54 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,59 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 59,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,55 dolardan alıcı buldu.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, cumartesi sabahı ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait eş-Şeybe petrol sahasındaki doğal gaz santrallerinin insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından petrol fiyatlarında kısmi yükseliş görüldü.
Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 770'e yükseldi.
Brent petrolde teknik olarak 59,44 ile 59,50 dolar aralığının direnç, 59,19 ile 59,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Teksas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:34 Kaynak: AA
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