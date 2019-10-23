Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 59,46 dolar
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 59,46 dolar

Brent petrolün varili 59,46 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,46 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 59,46 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,46 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 59,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,17 kayıpla 54,12 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan önderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin aralık ayında yapacakları toplantıda ham petrol kesinti miktarlarının artırılması beklentisi dün petrol fiyatlarında yükselişe neden olmuştu.

Yine dün Amerikan Petrol Enstitüsünün ABD'de haftalık ham petrol stoklarının 4,45 milyon varil arttığını açıklaması ise fiyatlarda aşağı yönlü harekete yol açtı.

Brent petrolde teknik olarak 59,48 ile 59,56 dolar aralığının direnç, 59,40 ile 59,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Teksas, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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