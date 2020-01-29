Brent petrolün varili 59,47 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 59,47 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 59,47 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,47 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 59,47 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 59,30 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 59,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,08 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'de ticari ham petrol stoklarının 18-24 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4,27 milyon varil azalması, fiyatlarda artışa yol açtı.

Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede can kaybının 132'ye çıkması ve ABD'nin yanı sıra Fransa ve Almanya gibi petrol talebi yüksek ülkelerde vaka sayılarının artması, petrol fiyatlarının son 4 ayın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,58 ile 59,77 dolar aralığının direnç, 59,39 ile 59,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:24 Kaynak: AA
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