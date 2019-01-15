Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 59,77 Dolar

Brent Petrolün Varili 59,77 Dolar

58 dakika önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,77 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 59,77 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,61 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 59,03 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.13 itibarıyla yüzde 1,25 artışla 59,77 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 51,22 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerin 1 Ocak itibarıyla başlattığı petrol kesintisi kararı etkisini göstermeye başladı.

Uzmanlar, küresel büyümedeki daralma beklentisi ve ABD'de giderek artan petrol üretiminin de fiyatların hızlı şekilde yükselmesini engellediğini belirtti.

Brent petrolde, teknik olarak 59,95 ila 60,19 dolar aralığının direnç, 59,47 ila 59,71 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:23 Kaynak: AA

Opec, Sabah, Ekonomi
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