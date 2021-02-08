Brent petrolün varili 59,79 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 59,79 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 59,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,56 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 59,79 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,34 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftanın son işlem gününde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonominin hala sıkıntıda olduğunu belirterek, ekonomik kurtarma paketinin krize "gerçek" bir yanıt olacağını ve bunun sağlanması için hızla harekete geçeceğini ifade etti.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay verdi. Böylece ekonomik destek paketi, Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilebilecek.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kesintisi de fiyatların yukarı yönlü seyrini desteklemeye devam ediyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC+ grubunun 5 Ocak'taki toplantısının ardından şubat ve mart aylarında gönüllü olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini açıklamıştı. Suudi Arabistan'ın sürpriz kararıyla, OPEC+ grubunun günlük üretim kesinti miktarları şubatta 8 milyon 125 bin varil, martta ise 8 milyon 50 bin varil olarak belirlenmişti.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun geçen hafta gerçekleştirdiği toplantısında üye ülkelerin üretim kesintisi kararına bağlılıklarını yenilemesinin ve grubun petrol talebine ilişkin iyimserliğinin petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesine neden olduğunu belirtti.

Chalhoub, Washington'un İran'a yönelik yaptırımları kaldırmama konusundaki son açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında yeni bir yükselme daha görülebileceğini ancak talebin salgın öncesi seviyelere ulaşmasının kısa vadede mümkün görünmediğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 60,01 ile 60,29 dolar aralığının direnç, 59,73 ile 59,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.