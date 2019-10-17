Brent petrolün varili 59 dolar
46 dakika önce
Dün 59,83 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,22 dolardan tamamladı.
Dün 59,83 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,22 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 58,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,87 dolardan alıcı buldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:17
Yakalandığı meme kanserini yetiştirdiği mor çilekle yendi 53 yaşındaki yıldız oyuncu Salma Hayek, takipçilerine çıplak pozla teşekkür etti Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga çıktı! Trump çıldırdı Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB kuruluşu Kültür A.Ş. ile sözleşme imzaladı