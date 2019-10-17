Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 59 dolar
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 59 dolar

Brent petrolün varili 59 dolar

46 dakika önce

Dün 59,83 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,22 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varili 59 dolar, System.String[]

Dün 59,83 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,22 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 58,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,87 dolardan alıcı buldu.

Teksas, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:17 
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