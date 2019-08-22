Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 60,12 dolar
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Brent petrolün varili 60,12 dolar

28 dakika önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,12 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 60,12 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,41 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,39 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 düşüşle 60,12 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,58 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalışa rağmen petrol fiyatlarında düşüş görüldüğünü kaydeden uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD ile Çin arasındaki ticari belirsizliğin küresel petrol talebini olumsuz etkilediğini belirtti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,7 milyon varil (yüzde 0,6) azalarak 437,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 60,27 ile 60,55 dolar aralığının direnç, 59,71 ile 59,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:24 Kaynak: AA
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