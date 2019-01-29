Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 60,38 Dolar

Brent Petrolün Varili 60,38 Dolar

57 dakika önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,38 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 60,38 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,16 dolardan başlayan ve gün içinde 59,41 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 59,69 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 1,1 yükselişle 60,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,8 artışla 52,48 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, dün ABD yönetiminin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almasına işaret ederek, Venezuela'nın petrol ihracatının olumsuz etkileneceğini ve bu nedenle küresel piyasada arz düşüşü endişelerinin yaşandığını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptıkları açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını kaydederek, bu kapsamda PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını bildirmişti.

Öte yandan Çin ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri ve ABD'nin petrol üretimindeki artış fiyatların yükselmesini engelliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 60,40 ila 60,79 dolar aralığının direnç, 59,62 ila 60,01 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:36 Kaynak: AA

Teksas, Sabah, Venezuela, Ekonomi
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