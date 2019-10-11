Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 60,68 dolar
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 60,68 dolar

Brent petrolün varili 60,68 dolar

59 dakika önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,68 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 60,68 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,68 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,79 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,77 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 60,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,62 dolardan alıcı buldu.

Dün yayınlanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) eylül ayı petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1,77 milyon varil azalışla yaklaşık 97 milyon 320 bin varile indi.

OPEC'e göre, küresel petrol talebi bu yıl 99 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 100 milyon 880 bin varil olacak.

Öte yandan OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, dün yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarını istikrarlı hale getirmek için üretimde kesinti kararının netleşmediğini ancak piyasada buna ilişkin beklentilerin olduğunu belirtti. Barkindo'nun bu açıklamalarının ardından piyasalarda fiyatlar 60 doların üzerini test etti.

Petrol piyasasında bugün Uluslararası Enerji Ajansının eylül ayı petrol raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 60,19 ile 60,84 dolar aralığının direnç, 59,54 ile 58,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Teksas, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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