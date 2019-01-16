Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 60,69 Dolar

Brent Petrolün Varili 60,69 Dolar

1 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,69 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 60,69 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,09 dolardan güne başlayan ve gün içinde 60,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,56 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 60,69 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 52,22 dolardan alıcı buldu.

Çin, Japonya ve ABD'den sonra Brexit gelişmeleri sonrası İngiltere'de de oluşan ekonomiye ilişkin olumsuz beklentiler, küresel piyasalarda endişe oluşturuyor. Buna karşın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerin 1 Ocak itibarıyla başlattığı petrol kesintisi kararının olumlu etkileri fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresince (EIA), ABD'nin günlük petrol üretiminin 2019'da 1,14 milyon artışla 12,07 milyon varile, 2020'de ise 790 bin varil artışla günlük 12,86 milyon varile yükseleceği bildirildi.

EIA tarafından ABD'nin 2020'de net petrol ihracatçısı konumuna geleceği belirtildi.

Brent petrolde, teknik olarak 60,78 ila 60,93 dolar aralığının direnç, 60,48 ila 60,63 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Ekonomi
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